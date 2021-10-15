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Интерфакс-АВН

Около 8 тыс. военнослужащих ЮВО отработали на учениях элементы приведения в высшие степени готовности

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Военные учения в Крыму. Кадр видео
Военные учения в Крыму. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Более 2 тыс. военнослужащих соединения спецназначения передислоцируют в Крым для учений

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - В рамках командно-штабного учения, в котором принимает участие около 8 тыс. военнослужащих, соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) подняты по тревоге для отработки элементов приведения в высшие степени готовности, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"В командно-штабном учении принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей", - говорится в сообщении.

К участию в учении привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, отметили в пресс-службе.

"Целями учения являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что на первом этапе учения отдельные воинские части и подразделения ЮВО отработали элементы приведения в высшие степени готовности и совершили марши комбинированным способом в назначенные районы.

В пресс-службе также сообщили, что более 2 тыс. военнослужащих соединения специального назначения ЮВО в Краснодарском крае были подняты по тревоге и приступили к совершению марша для участия командно-штабном учении.

"Автотранспортные колонны, состоящие из более 200 единиц колесной техники, выполнят передислокацию в район полигона Опук в Крыму. На марше военнослужащие выполнят задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника", - говорится в сообщении.

Итоговое командно-штабное учение организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

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