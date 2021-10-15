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Известия.ru

Спецпредставитель США обвинил Росссию в нарушении ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт 14 октября потребовал от России убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, так как это идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Так спецпредставитель ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали их», — отметил Эберхардт.

28 июля в Женеве прошла встреча делегаций из России и США, где обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, переговоры были конструктивными. Он подчеркнул, что США не навязывали на встрече свою позицию и на 100% отработали свою часть обязательств по стратегической стабильности после саммита, прошедшего в июне.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов указал на готовность России обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. Он также отметил, что назрело обсуждение проблем противоракетной обороны.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.


Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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