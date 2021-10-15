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ТАСС

Источник: ОСК завершила переезд своего головного офиса из Москвы в Петербург

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Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ТАСС пока не располагает официальным комментарием ОСК

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила переезд своей штаб-квартиры в Санкт-Петербург. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Корпорация полностью завершила свой переезд в город на Неве, - сказал собеседник агентства. - 15 октября гендиректор компании Алексей Рахманов доложит о завершении этой процедуры руководству страны".

По его словам, большая часть сотрудников холдинга приступила к работе в бизнес-центре на 17-й линии Васильевского острова, а головной офис ОСК разместился в переулке Антоненко, 4. Он уточнил, что оставшиеся сотрудники московского представительства пока остаются в бизнес-центре "Легион II" на Большой Татарской улице, но занимают уже не все здание, а будут размещаться на одном этаже.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием ОСК.

История переезда

ОСК должна была переехать в Санкт-Петербург в июле 2020 года, но этим планам помешала пандемия. Переезд холдинга потребовал около 1,5 млрд рублей. В общей сложности в Северную столицу переехало более 350 представителей компании, около 120 остались в Москве.

В настоящее время корпорация официально зарегистрирована в Петербурге по адресу: улица Марата, 90. В этом же здании располагается, входящее в холдинг Центральное конструкторское бюро "Рубин".

В ОСК входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В Санкт-Петербурге сосредоточена большая часть конструкторских бюро и верфей компании, а также её заказчиков - Главкомат ВМФ и "Газпром".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
2020-й год
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