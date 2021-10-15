Брутальный "Урал-66" станет достойным наследником знаменитой "Шишиги"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Одной из самых заметных премьер военного автомобилестроения на проходившем минувшим летом Международном военно-технического форума "Армия-2021" стала первая демонстрация двухосного "Урал-66".

Как было понятно из названия, вездеход должен стать заменой в войсках легендарной "Шишиги" - ГАЗ-66, производство которого было прекращено более двух десятилетий назад.

Современный автомобиль имеет модульную каркасно-панельную кабину, он тяжелее своего предшественника почти в два раза и весит 6200 кг.

В два раза выше и грузоподъемность, составляющая 4000 кг. Вес буксируемого прицепа - 3000 кг.

Скорость по шоссе - 110 км/ч. Запас хода по топливу - 600 километров.

Предполагается, что "Урал-66" пригодится для установки различного военного оборудования и, возможно, даже некоторых образцов вооружений.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru