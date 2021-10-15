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РИА Новости

Самолет Як-18Т с двигателем АПД-500 от Aurus успешно прошел предполетные испытания

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Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus
Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, прошел предполетные испытания - выполнил комплекс пробежек и подлетов на аэродроме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

Ранее в ЦИАМ рассказали, что самолет с двигателем от Aurus впервые поднимется в небо в конце 2021 - начале 2022 года.

Як-18Т - это легкий учебно-тренировочный и пассажирский четырехместный самолет.

"Испытания, проходившие на аэродроме для малой авиации, состояли сначала из запусков, отработки режимов, приемистости двигателя и замера статической тяги на самолете на привязи; затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлетов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые летные характеристики", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили РИА Новости в ЦИАМ, следующим этапом станет разработка технического задания на проведение опытно-конструкторской работы по семейству серийных авиационных двигателей, которые смогут устанавливаться на самолеты малой авиации, спортивные и учебно-тренировочные самолеты.

Параллельно ЦИАМ в рамках научно-исследовательской работы "Циркач" работает над созданием на базе АПД-500 двигателя-демонстратора АПД-А для легких самолетов акробатической категории. В настоящее время двигатель готовится к испытаниям на стенде, их ему предстоит пройти не только в обычном положении, но и в перевернутом. Испытания в составе самолета-лаборатории Як-52 запланированы на следующий год.

Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500 мощностью 500 лошадиных сил разработан ЦИАМ на базе автомобильного мотора Aurus. Применение в авиации потребовало разработки ряда узлов и систем, обеспечивающих его безопасную работу в полете. Заказчиком работ выступает Минпромторг России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-18Т
Як-52
Компании
Минпромторг РФ
ЦИАМ им. Баранова
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