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Интерфакс-АВН

Блинкен и глава МИД Израиля обсудили Иран, Сирию и Китай

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Израиля и заместителем премьер-министра Яиром Лапидом, сообщает госдеп.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд вопросов, включая Иран, Сирию и Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен и Лапид обсудили "возможности активизации усилий по нормализации ситуации в регионе", а также "энергетическое и экономическое сотрудничество".

"Госсекретарь вновь заявил о поддержке администрацией США мер, которые расширяют перспективы решения на основе сосуществования двух государств и ощутимо улучшают жизнь палестинцев и израильтян", - сообщили в госдепе.

Кроме того, Блинкен подтвердил приверженность США безопасности Израиля.

Ранее госсекретарь США на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Израиля и ОАЭ заявил, что в Вашингтоне считают дипломатию самым эффективным путем решения ядерной проблемы Ирана, однако в случае неудачи на дипломатическом уровне рассмотрят и другие варианты решения вопроса.

"Мы рассмотрим любую опцию в том, что касается решения вызовов со стороны Ирана. Мы все еще полагаем, что дипломатия - это самый лучший и эффективный путь, но для дипломатии нужно участие двух сторон, а мы со стороны Ирана не видим готовности к этому", - сказал он.

В свою очередь, Лапид заявил: "Каждый день, каждая отсрочка в переговорах приближает Иран к ядерной бомбе. Иран, очевидно, медлит (с переговорами - ИФ), пытаясь обмануть мир, продолжая обогащать уран".

Министр отметил, что Израиль оставляет за собой право принять "все необходимые меры", чтобы не допустить этого.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы с обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

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