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Известия.ru

Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью из 22 самолетов и вертолетов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране пожарную спецэскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета. Об этом 14 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией «Ростех» будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе 10 самолетов Бе-200ЧС, 10 вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т», — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что эскадрилья будет создана за счет финансирования Фонда национального благосостояния, а содержаться будет «Ростехом».

В свою очередь, в госкорпорации подтвердили, что такое поручение действительно есть. Там рассказали, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200.

«Самолет Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров», — заявили в госкорпорации.

С предложением создать специальную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров выступил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках форума «Гидроавиасалон» в октябре 2020 года.

Конфигурация самолета Бе-200 предназначена для тушения лесных пожаров огнегасящими жидкостями. Особенностью Бе-200 по сравнению с другими самолетами-амфибиями является полностью герметичный фюзеляж, что позволяет использовать этот самолет для выполнения широкого круга задач. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Ка-32
Ми-26
Ми-26Т
Компании
Ростех
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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