Источник: подлодка "Генералиссимус Суворов" войдет в состав ВМФ России в конце 2022 года

В пресс-службе "Севмаша" не стали комментировать ТАСС эту информацию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Второй серийный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов", строящийся на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в декабре 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Подводный стратегический крейсер "Генералиссимус Суворов" войдет в боевой состав флота России в декабре 2022 года, а в декабре этого года ракетоносец будет спущен на воду. Затем начнутся его испытания, в ходе которых он выполнит пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава", - сказал он.

В пресс-службе "Севмаша" не стали комментировать ТАСС эту информацию.

В сентябре заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в интервью ТАСС сообщил, что "Генералиссимус Суворов" выйдет на испытания в 2022 году, а в настоящее время крейсер готовится к спуску на воду.

Закладка корабля состоялась на ПО "Севмаш" 26 декабря 2014 года. Он принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. В настоящее время в боевом составе флота четыре подлодки проектов 955 и 955А. Пятый - "Князь Олег" - будет передан ВМФ в декабре 2021 года.

Подлодки "Борей" и "Борей-А" разработаны ЦКБ МТ "Рубин", все они могут нести на борту по 16 МБР "Булава" и оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. По данным военного ведомства, "Бореи-А" отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.