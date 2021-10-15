Пентагон обсудит размещение контртеррористических сил в Узбекистане

Представители Пентагона обсудят в октябре возможность размещения контртеррористических сил в Узбекистане для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане. Об этом сообщило в среду, 13 октября, издание Politico со ссылкой на источники.

«Главной темой [визита] будет возможность размещения контртеррористических сил <...>, договоренность, которая позволила бы американским военным с большей легкостью вести наблюдение и поражать цели в Афганистане», — следует из материала.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена уже несколько месяцев ведет переговоры с Узбекистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном, которые могли бы помочь американской стороне «защитить региональные интересы в будущем».

9 и 10 октября США провели переговоры с новыми властями Афганистана. Стороны обсудили проблемы безопасности и соблюдение прав человека, в том числе участие женщин во всех аспектах жизни страны. Встреча состоялась в столице Катара Дохе. Вашингтон согласился предоставить гуманитарную помощь афганцам. В Госдепе США отметили, что будут судить о новых властях по их действиям, а не по заявлениям.

28 сентября глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи сообщил, что ряд стран в Центральной Азии видит в поддержании связей с США возможную альтернативу взаимодействию с Россией и Китаем. В ходе визита в столицу Казахстана Нур-Султан генерал консультировался с представителями Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Разговор во время встреч шел о том, каким будет регион «после падения Афганистана».

По словам Маккензи, «партнеры в регионе хотят, чтобы США дали сигнал, что не отвернутся от них, даже после ухода из Афганистана».

Тогда же Пентагон заявил об отсутствии планов по повторному вводу американских войск в Афганистан.

20 сентября стало известно, что США пообещали вместе с завершением 20-летней войны в Афганистане перейти к новому этапу во внешней политике, который будет характеризоваться интенсивной дипломатией.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.