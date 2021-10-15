Корабль ВМС Украины, как накануне американская субмарина, на что-то «напоролcя»

В Черном море потерпел аварию одно из судов Военно-морских сил Украины.

В спасательной операции принимают участие корабли, катера и воздушные суда. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Инцидент произошел во время во время выполнения кораблем задач по назначению.

«В результате резкого ухудшения погодных условий, возникла аварийная ситуация, в результате которой получил повреждения судно национального флота. После оценки обстановки, было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», - говорится в заявлении.

К спасению корабля и экипажа привлекли Морскую поисково-спасательную службу, пограничное ведомство и чрезвычайников.

Через некоторое время благодаря слаженным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. На данный момент ни угрозы жизням личного состава, ни угрозы потери судна нет.

Аварийному кораблю продолжают помогать вернуться в пункт постоянной дислокации.

Судя по данным некоторых СМИ, речь идет о судне размагничивания «Балта», которое напоролось, как ранее американская АПЛ, отделавшаяся развороченным носом, на неизвестный объект возле острова Змеиный.