Войти
Интерфакс-АВН

Путин сообщил, что на саммите СНГ 15 октября речь пойдет о террористической угрозе из Афганистана

188
0
0
Люди отражаются в луже крови, Кабул, Афганистан
Люди отражаются в луже крови, Кабул, Афганистан.
Источник изображения: © AP Photo, Rahmat Gul

Президент РФ не исключает попыток прямой экспансии террористов с территории Афганистана в страны СНГ

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с террористической угрозой с территории Афганистана, будут обсуждаться на саммите СНГ в предстоящую пятницу.

"Эту тематику мы, конечно же, будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ. Обстановка в Афганистане непростая, вы это прекрасно знаете", - сказал Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ, которая прошла в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что после окончательного вывода американских войск власть в этой стране перешла в руки талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан"), которые устанавливают свои порядки, свои правила. "При этом в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий", - сказал Путин.

Президент РФ добавил: "Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии".

В этой связи, заметил Путин, важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам. Для этого, добавил президент РФ, необходимо координировать работу силовых структур СНГ и при необходимости проводить совместные спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
07.10.2021
Habertürk (Турция): в кризисе с С-400 критическая дата — 5 ноября
28.01.2019
Трамп и Пентагон: два года в "Танке"
13.03.2017
Ракетные авантюры России: договор РСМД мертв? (The National Interest, США)
21.11.2016
Россия "откалибровала" исламистов в Сирии
07.10.2015
Новый мировой беспорядок ("New Yorker", США)
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:14
  • 1
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 01:42
  • 2
Американский Patriot уйдёт в отставку
  • 14.10 00:35
  • 29
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 14.10 00:21
  • 29
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 00:08
  • 110
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.10 23:38
  • 3
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 13.10 17:30
  • 39
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.10 17:18
  • 22
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 13.10 14:56
  • 9
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 13.10 11:51
  • 0
Увеличение оборонных расходов под прикрытием российско-китайской угрозы
  • 13.10 10:44
  • 332
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 13.10 09:14
  • 1
Правительство хочет ввести «крепостное право» на сотрудников для разработчиков российских чипов
  • 13.10 03:54
  • 1
Франция создаст мини-ракеты многоразового использования к 2026 году
  • 13.10 02:45
  • 1
Foreign Policy (США): плыви, двигайся и сражайся. Как Военно-морские силы США проиграли гонку по строительству боевых кораблей
  • 12.10 22:12
  • 1
Израильские военные определились с боевой машиной будущего