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Газета.ru

"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как и от чего будут защищены комплексы С-500 «Прометей»

Первый бригадный комплект российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» поступил в войска, обороняющие Москву и Центральный промышленный район. С-500 будут применяться под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ». «Газета.Ru» разбиралась, что изменится с появлением С-500 и от чего нужно защищать их самих.

По данным ТАСС, которое ссылается на источник «близкий к военному ведомству», первый бригадный комплект С-500 поступил в 15-ю армию особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Однако источник «Газеты.Ru», близкий к оборонно-промышленному комплексу, утверждает, что С-500 пополнили состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

«15-я армия ВКС - это спутники, управление орбитальной группировкой, наблюдение за космосом, обнаружение пусков баллистических межконтинентальных ракет. Это совсем другое. 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны - это как раз оборона Москвы, С-400, ЗРПК «Панцирь». Туда и пошли С-500»,

- утверждает собеседник «Газеты.Ru».

Ранее американский экспертный журнал The National Interest рассказал, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В публикации «Прометей» назвали «одним из самых прямых и эффективных ответов России на стелс-самолеты США».

«Все средства ПВО - и ВМФ, и сухопутных войск, и собственно войск ПВО интегрированы в единую систему с единым управлением, создана эшелонированная система ПВО и ПРО, - рассказал «Газете.Ru» бывший первый заместитель главнокомандующего войсками ПВО, генерал-полковник Владимир Литвинов. - Дальняя граница возможностей российских систем и комплексов уже далеко на территории вероятного противника. Главная цель С-500 - укрепление дальних рубежей системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района. Одной системы мало, нужны более трех. Чем дальше они начнут воздействовать по противнику, тем эффективнее будет работа последующих комплексов уже ближних рубежей обороны».

В итоге получается практически сплошная эшелонированная система ПВО и ПРО, которую можно называть системой «воздушно-космической обороны». С-500 теперь - главная боевая машина этой системы. До нее дальним комплексом эшелонированной обороны был С-400. Теперь вероятные угрозы на дальних рубежах будут отражать сначала комплексы С-500, уже потом С-400, затем С-350, за ними - «Бук» и «Тор», объяснил генерал-полковник Литвинов.

«По заявленным характеристикам дальность поражения С-500 свыше 500 км, по высотам он будет выходить на высоты ближнего космоса. Радар комплекса, который отвечает за обнаружение целей, способен обнаруживать различные их виды на дальности до 2000 км, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. - Основная задача комплекса - борьба с ракетами средней дальности, он может работать по межконтинентальным баллистическим ракетам на конечном участке их траектории, может бороться с гиперзвуковыми целями и уничтожать низкоорбитальные спутники, перспективные гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты».

Для обороны С-500 планируются использовать ЗРПК «Панцирь-СМ». «Минобороны приняло решение объединить зенитные системы С-500 и комплексы «Панцирь-СМ» в единый контур. Решение об объединении уже принято. Решается вопрос, как технически реализовать это решение»,

- сообщили «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

В настоящее время все комплексы С-400 прикрывают именно «Панцири».

«Задача «Панциря», в частности, нейтрализовать ударные дроны, которые представляют на сегодняшний день наибольшую опасность, потому что они малоразмерные и малозаметные, но как показал Карабах, Сирия и Ливия, весьма эффективные. А также - крылатые ракеты, но добраться до С-500 им будет сложно, потому что частокол из ракет будет стоять уже перед ним», - рассказал Леонков.

По словам военного эксперта Дмитрий Литовкина, «мозг» С-500 - радиолокационная станция и командная машина - должен интегрировать все другие ПВО, которые есть в российской армии, и работать в парадигме постоянного развития системы и взаимопроникновения ее элементов.

«Начиная от комплексов ПЗРК «Верба» и «Глаз», которые находятся на плече военнослужащих, до С-400. Включая, конечно, и «Панцири» и все остальное», - говорит Литовкин.

Алексей Леонков, в свою очередь, отмечает, что американцы связывают надежду с бомбардировщиками В-21, называя их «главной угрозой» комплексам С-400 и С-500.

«Военные США уповают на малозаметность В-21. Но они не учитывают, что в России постоянно идут работы по обновлению и совершенствованию РЛС. И сейчас мы не только видим подобного рода цели на дальних рубежах, но можем их определять по признаку радиолокационной тени - слабых редукционных сигналов. Так что определить самолет В-21, который подкрадывается к рубежам, российские РЛС смогут и тогда по нему применятся не только С-400 или С-500, но и войсковые комплексы ПВО», - завершает Леонков.


Ирина Альшаева

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Страны
Ливия
Литва
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
B-2 Spirit
B-21
F-22
F-35
Верба ПЗРК
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
14.10.2021 03:14
Какой-то бред.
Цитата
Первый бригадный комплект российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» поступил в войска, обороняющие Москву и Центральный промышленный район. С-500 будут применяться под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ».

Цитата
По данным ТАСС, которое ссылается на источник «близкий к военному ведомству», первый бригадный комплект С-500 поступил в 15-ю армию особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Однако источник «Газеты.Ru», близкий к оборонно-промышленному комплексу, утверждает, что С-500 пополнили состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.
«15-я армия ВКС - это спутники, управление орбитальной группировкой, наблюдение за космосом, обнаружение пусков баллистических межконтинентальных ракет. Это совсем другое. 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны - это как раз оборона Москвы, С-400, ЗРПК «Панцирь». Туда и пошли С-500»,

Цитата
Главная цель С-500 - укрепление дальних рубежей системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района. Одной системы мало, нужны более трех.

Цитата
Для обороны С-500 планируются использовать ЗРПК «Панцирь-СМ». «Минобороны приняло решение объединить зенитные системы С-500 и комплексы «Панцирь-СМ» в единый контур. Решение об объединении уже принято. Решается вопрос, как технически реализовать это решение»,

Цитата
«Задача «Панциря», в частности, нейтрализовать ударные дроны, которые представляют на сегодняшний день наибольшую опасность, потому что они малоразмерные и малозаметные, но как показал Карабах, Сирия и Ливия, весьма эффективные.

Кто под Москвой и в Центральном промышленном районе собирается атаковать дронами (и отнюдь не одиночными) С-500 на защите Центрального промыщленного района? Какой смысл готовиться к повторению карабахского, сирийского и ливийского сценариев?

C-500 - это СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРО, а не войсковая ПВО.
Нет, ЗРК БОЛЕЕ близкого действия нужен - тот же Панцирь-СМ (сопоставимый по ТТХ с С-300ПТ/ПС) пригодится. Но при чем тут беспилотники, причем "говенные"? Откуда возьмутся пресловутые "Байрактары" в Подмосковье?

Похоже, дело СОВСЕМ в другом, в том, о чем сказал Дмитрий Литовкин: часть С-500 (радары, целераспределение, предварительное целеуказание, связь, ...) будет "центром" гетерогенной распределнной системы ПВО/ПРО". Отсюда и интеграция с Панцирем (в том числе, но не только с ним).
А уж не допустить атак С-500 под Москвой дешевыми БПЛА - это задача не Панцирей, не ПВО, не армии, а ФСБ, полиции и антитеррористических служб.
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