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ТАСС

Шойгу обсудил с президентом Абхазии вопросы союзничества и безопасности в Закавказье

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Военнослужащие российской военной базы в Абхазии. Архивное фото
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Илона Хварцкия

Минобороны России продолжит уделять внимание функционированию седьмой российской военный базы в Абхазии, сообщил глава российского военного ведомства

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией обсудил вопросы союзничества и безопасности в Закавказье. Об этом сообщили в среду в российском военном ведомстве.

"В ходе встречи обсуждались военные аспекты реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, а также вопросы безопасности в Закавказском регионе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бжания направился с рабочим визитом в Москву, где проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве РФ.

Минобороны России продолжит уделять внимание функционированию седьмой российской военный базы в Абхазии, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности, заявил Шойгу.

"Отношения между вооруженными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы вооруженные силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим удалять достаточное внимание функционированию седьмой военный базы [в Гудауте], так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности. Уверен, все вопросы, касающиеся военного сотрудничества наших стран, будут решаться оперативно и результативно", - приводятся слова Шойгу.

Президент Абхазии отметил, что имя Сергея Шойгу "широко известно в Абхазии", поскольку "в самые тяжелые времена" он был рядом. "В период пандемии благодаря вам в нашей республике дважды был развернут военный госпиталь. Без вашей помощи мы бы не обошлись. Спасибо", - сказал Бжания. Президент Абхазии и глава оборонного ведомства России обсудили вопросы финансирования расходов на модернизацию вооруженных сил республики.

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Страны
Абхазия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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