Видео: китайцы запустили и посадили прототип многоразовой ракеты

Deep Blue Aerospace испытала прототип своей перспективной многоразовой ракеты Nebula-M1. Аппарат достиг высоты 100 метров и успешно вернулся обратно.

Китайцы провели очередные тесты прототипа многоразовой ракеты. Испытания состоялись на аэрокосмической базе в Тунчуане.

Оснащенный четырьмя опорами аппарат успешно стартовал, достиг высоты 100 метров и вернулся обратно. Видео демонстрирует все этапы этого полета.

Pretty cool footage of a 100 metre altitude vertical takeoff, vertical landing test by Chinese launch startup Deep Blue Aerospace today, following a 10-metre test in July. [DBA] https://t.co/GraIJEFHFl pic.twitter.com/p7DTz4Udh9 - Andrew Jones (@AJ_FI) October 13, 2021

Запуск ракеты / ©twitter

Ракета получила двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде. Испытания стали частью разработки полноценной ракеты-носителя Nebula-1 диаметром 2,25 метра, первый полет которой запланировали на 2023 год. Предполагается, что Nebula-1 сможет выводить 500 килограммов грузов на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

В будущем компания хочет создать более мощный многоразовый носитель Nebula-2, который сможет вывести на низкую околоземную орбиту 4,5 тонны грузов.

©Deep Blue Aerospace

Напомним, недавно в России показали облик перспективной ракеты сверхлегкого класса, одна из модификаций которой будет многоразовой. Первый запуск носителя должны провести уже в 2024 году.