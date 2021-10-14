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Naked Science

Видео: китайцы запустили и посадили прототип многоразовой ракеты

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Источник изображения: naked-science.ru

Deep Blue Aerospace испытала прототип своей перспективной многоразовой ракеты Nebula-M1. Аппарат достиг высоты 100 метров и успешно вернулся обратно.

Китайцы провели очередные тесты прототипа многоразовой ракеты. Испытания состоялись на аэрокосмической базе в Тунчуане.

Оснащенный четырьмя опорами аппарат успешно стартовал, достиг высоты 100 метров и вернулся обратно. Видео демонстрирует все этапы этого полета.


Запуск ракеты / ©twitter

Ракета получила двигатель, работающий на керосине и жидком кислороде. Испытания стали частью разработки полноценной ракеты-носителя Nebula-1 диаметром 2,25 метра, первый полет которой запланировали на 2023 год. Предполагается, что Nebula-1 сможет выводить 500 килограммов грузов на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

В будущем компания хочет создать более мощный многоразовый носитель Nebula-2, который сможет вывести на низкую околоземную орбиту 4,5 тонны грузов.

©Deep Blue Aerospace

Напомним, недавно в России показали облик перспективной ракеты сверхлегкого класса, одна из модификаций которой будет многоразовой. Первый запуск носителя должны провести уже в 2024 году.

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Страны
Китай
Россия
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