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Российская газета

Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба

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Вице-адмирал Александр Носатов
Вице-адмирал Александр Носатов.
Источник изображения: raider2011.blogspot.com

В среду, 13 октября на заседании военного совета ВМФ главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов представил руководящему составу нового начальника Главного штаба Александра Носатова. В своем нынешнем качестве он является еще и первым заместителем главкома.

"Уверен, что опыт, которым обладает адмирал Александр Михайлович Носатов, позволит Главному штабу ВМФ и в дальнейшем держать высокую планку в своей деятельности, оперативно и качественно организовывать работу", - отметил Евменов на церемонии.

До перехода на нынешнюю должность адмирал Носатов командовал Балтийским флотом. Теперь этот пост занимает Виктор Лиина. Известно, что накануне представления Носатов участвовал на Адмиралтейских верфях в церемонии принятия в боевой состав флота новой дизель-электрической подлодки "Магадан".

А несколькими днями ранее о назначении адмирала первым заместителем главкома ВМФ объявил на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.


Юрий Гаврилов

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