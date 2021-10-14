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Известия.ru

Россия перебросила на учения в Сербию батарею ЗРПК «Панцирь»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минобороны России перебросило в Сербию для участия в российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021» батарею российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом 13 октября сообщили в российском военном ведомстве.

На территорию республики подразделение ПВО доставили военно-транспортными самолетами ВКС России. Батарею «Панцирь-С» разместят на территории сербской авиабазы Батайница. Она войдет в совместную смешанную группировку ПВО, которая отработает свои действия по защите охраняемого района.

В ходе маневров маневров российские и сербские зенитчики выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

В ходе учений «Славянский щит – 2021» стороны отработают взаимодействие и совместное боевое применение подразделений ПВО ВКС РФ и сил ПВО Республики Сербия.

Как сообщалось в 2020 году, дивизионы и батареи «Панцирь-С» получили возможность действовать полностью в автономном режиме. Новая система автоматизированного управления обозначена в документах как «имеющая признаки искусственного интеллекта».

Новые возможности не только существенно увеличат эффективность комплекса, но и позволят грамотно и экономно использовать его боекомплект.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
AI
Военные учения
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