Россия перебросила на учения в Сербию батарею ЗРПК «Панцирь»

Минобороны России перебросило в Сербию для участия в российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021» батарею российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом 13 октября сообщили в российском военном ведомстве.

На территорию республики подразделение ПВО доставили военно-транспортными самолетами ВКС России. Батарею «Панцирь-С» разместят на территории сербской авиабазы Батайница. Она войдет в совместную смешанную группировку ПВО, которая отработает свои действия по защите охраняемого района.

В ходе маневров маневров российские и сербские зенитчики выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

В ходе учений «Славянский щит – 2021» стороны отработают взаимодействие и совместное боевое применение подразделений ПВО ВКС РФ и сил ПВО Республики Сербия.

Как сообщалось в 2020 году, дивизионы и батареи «Панцирь-С» получили возможность действовать полностью в автономном режиме. Новая система автоматизированного управления обозначена в документах как «имеющая признаки искусственного интеллекта».

Новые возможности не только существенно увеличат эффективность комплекса, но и позволят грамотно и экономно использовать его боекомплект.