Корабль New Shepard с актером «Звездного пути» на борту совершил второй полет

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса совершил второй пилотируемый полет. На борту находился актер сериала «Звездный путь» Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка. Трансляция полета велась на сайте компании 13 октября.

Запуск ракеты-носителя начался в 09:50 по местному времени (17:50 мск) с космодрома в районе американского города Ван-Хорн в Техасе. New Shepard в рамках суборбитального полета поднялся на высоту свыше 100 км, на которой четыре пассажира корабля оказались в состоянии невесомости. В целом полет продлился 11 минут.

«Наши космонавты теперь наслаждаются прекрасным видом на Землю через окна», — отметили в компании.

Шетнер стал самым пожилым человеком из когда-либо побывавших в космосе. Имена остальных участников путешествия не разглашаются.

20 июля стало известно, что Blue Origin до конца года запустит два космических корабля с пассажирами. Безос тогда отметил, что пока не уверен в том, будет ли компания осуществлять пилотируемые запуски в 2022 году.

В тот же день New Shepard с экипажем из четырех человек, в число которых вошел Безос, совершил испытательный суборбитальный космический полет. Он продлился около 11 минут, управление кораблем проходило в автоматическом режиме. Пассажирами корабля, помимо Безоса, стали его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, профессиональный летчик, и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.