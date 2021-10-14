Украинские «Байрактары» начали нести вахту в небе над Донбассом

Вооруженные силы Украины начали регулярное использование закупленных у Турции ударных беспилотников «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2), задействуя их для различных миссий, в том числе на линии разграничения на Донбассе. Об этом можно судить по поступающей информации от обеих сторон конфликта и независимых источников.

По данным навигационных ресурсов, 11 октября пара таких оперативно-тактических средневысотных беспилотиков ВСУ, базирующихся на военном аэродроме Кульбакино под Николаевом, была зафиксирована в небе Донбасса. Причем пока один производил взлет, другой осуществлял посадку на аэродроме базирования. Это говорит о том, что украинские «Байрактары» начали нести вахту в воздушном пространстве над регионом.

Были выявлены беспилотники с позывными ТС-Т065 и UKR-TB2-NOREG, которые отключали свои транспондеры, приближаясь к позициям донбасского ополчения. Позже в Сети появилось сообщение о гибели одного военнослужащего Народной милиции ДНР от удара с воздуха.

Заметим, что ранее украинская сторона опубликовала видео, на котором были показаны высокоточные удары по донбасскому ополчению с беспилотников. Однако «Байрактары» можно использовать и для выполнения разведывательных заданий. Недавно один такой беспилотник якобы совершил полет к границам Ирана через зону ПВО РФ. Поэтому их появление у границ России также вероятно.

Напоминаем, что в распоряжении Народных милиций ДНР и ЛНР имеются средства ПВО и РЭБ для предотвращения угроз, исходящих от беспилотников.