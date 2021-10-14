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РИА Новости

Прометей ЗРК С-500: надежный оборонный щит России

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Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

За испытаниями С-500 следил весь мир. Благодаря этому оружию у России появится возможность создать абсолютно непробиваемый "космический щит". Почему к этому ЗРК приковано столько внимания, в том числе, и в китайской прессе?

Новейший российский зенитный ракетный комплекс, который поступает в Вооруженные силы РФ, не является более совершенной модификацией своего предшественника С-400. Перед ним поставлены абсолютно иные цели. ЗРК С-500 "Прометей" делает Россию неуязвимой, пишут журналисты официального издания Минобороны КНР "Чжунго цзюньван".

В статье утверждается, что "космический щит", которым является новая российская система, способен противостоять любым существующим и перспективным угрозам с воздуха и из космоса. Ни одна страна мира, в том числе и Соединенные Штаты, не обладают средствами нападения, способными преодолеть такую мощную защиту.

Потенциальные цели новейшего российского ЗРК – не только ракеты и истребители, но и стратегические бомбардировщики, самолеты-разведчики, гиперзвуковое оружие и даже космические спутники на низких орбитах. "Прометей" способен противостоять даже тем перспективным системам вооружений, которые пока находятся в стадии разработки и не поступили на вооружение потенциальных противников.

С-500 "Прометей" – новое поколение зенитных ракетных систем "земля-воздух" дальнего действия и высотного перехвата. Они способны обнаружить и уничтожить одновременно до десяти сверхзвуковых целей, движущихся со скоростью до семи километров в час. Радиус поражения ракетной системы – около 600 километров.

Государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 завершены, начались ее поставки в войска, заявил в середине сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он добавил, что на экспорт будут отправляться отличные ЗРК от тех, что пойдут в российскую армию. По словам Борисова, это стандартная практика: характеристики экспортируемого вооружения "не должны превосходить отечественные".

Интерес к российским ЗРК стабильный. Индия не так давно попросила Москву по возможности ускорить поставки ЗРК "Игла". Нью-Дели, кстати, является одним из крупнейших покупателей российского вооружения, в том числе системы С-400, в известной степени предшественницы С-500.

А еще у России на подходе новые переносные ЗРК, сообщили в госкорпорации "Ростех". Максимальная дальность действия этих ПЗРК составляет пять-шесть километров, конструкторы занимаются сейчас увеличением этого показателя.

Россия продолжает удерживать глобальное лидерство в сегменте систем ПВО, важнейшем сегменте военно-технической промышленности.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

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