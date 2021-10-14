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РИА Новости

Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру

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Космодром Куру во Французской Гвиане
Космодром Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европейские партнеры рассматривают предложение "Роскосмоса" о создании необходимой инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты "Союз-2" с космодрома Куру во Французской Гвиане, ведутся переговоры, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Сейчас пилотируемые пуски ракет "Союз" проводятся только с космодрома Байконур. У Европы нет своих возможностей по запуску человека в космос. Европейские астронавты летают либо на российских кораблях, либо на американских.

"Пилотируемые пуски в Куру прорабатываем. Проводим консультации с европейскими организациями - с Европейским космическим агентством, Arianespace, Национальным центром космических исследований Франции. Пока еще конкретных договоренностей не достигли. Но заинтересованность есть с обеих сторон", - сказал Савельев.

По его словам, в случае положительного решения вопроса потребуется финансирование создания инфраструктуры для подготовки пилотируемых пусков с Куру, а также обеспечения сил поиска и спасения по трассе выведения.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый комплекс российской ракеты-носителя "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут переоборудовать под запуски пилотируемых кораблей, в том числе к китайской орбитальной станции.

Пуски ракет "Союз-2" в специальном тропическом варианте ("Союз-СТ") начались в 2011 году. С тех пор с космодрома Куру выполнены 24 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

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Фрегат РБ
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