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РИА Новости

"Роскосмос" установил новый рекорд: ровно три года безаварийных ракетных пусков

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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"с космодрома Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Роскосмос" продолжает серию безаварийных ракетных пусков уже третий год подряд, что является абсолютным рекордом в отечественной истории. За это время с космодромов Байконур, Восточный, из Гвианского космического центра и с военного космодрома Плесецк проведено 67 успешных пусков ракет космического назначения, изготовленных на предприятиях госкорпорации.

За прошедшие после аварии 11 октября 2018 года три года Россия осуществила 32 пуска с Байконура, 21 - с Плесецка, семь - с Восточного и семь - с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения, за этот же срок в мире произошли 22 аварийных космических пуска: девять - в Китае, пять - в США, три - в Иране, по два - во Франции и Новой Зеландии и один - в Индии.

В мае 2020 года Россия побила предыдущий национальный рекорд из 58 подряд успешных космических пусков, который был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года. В этом направлении госкорпорации есть куда стремиться - в советское время был установлен рекорд из 185 подряд успешных космических пусков (с января 1983 по ноябрь 1984 года).

Ранее из годового отчета, опубликованного госкорпорацией, стало известно, что в период 2018-2020 годов средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%. В госкорпорации отметили, что это соответствует уровню лучших зарубежных образцов средств выведения.

Безаварийная серия следует за чередой ежегодных нештатных ситуаций. Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах было по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах - по две, в 2014-м - три, в 2011-м - четыре.

В марте 2021 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в 2018 году, заявил, что "Роскосмос" сделает все, чтобы сохранить безаварийность стартов космических ракет, пусть это и очень непростая задача.

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Плесецк
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