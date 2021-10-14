Путин выразил удивление реакцией США на создание Россией гиперзвукового оружия

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился реакции США на создание Россией гиперзвукового оружия, так как, по его словам, сначала Вашингтон говорил, что ему все равно, а теперь ему это не нравится.

"Я сказал: мы это сделаем. Ответ от американских партнеров: наше ПРО не против вас, вы делайте, что хотите, будем исходить из того, что это не против нас. Мы это сделали. Какие претензии? А теперь не нравится", - сказал он на "Российской энергетической неделе".

"А нам разве нравится, когда вы выходили из ПРО. Не мы это начали", - добавил Путин, отметив, что Россия готова вести диалог с США.