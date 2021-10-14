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Европейский псевдоспутник установил рекорд высоты

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Псевдоспутник Zephyr S
Псевдоспутник Zephyr S.
Источник изображения: Airbus

Псевдоспутник Zephyr S европейского авиастроительного концерна Airbus установил рекорд высоты полета для своего класса беспилотников. Он поднялся на 23,2 тысячи метров.

Псевдоспутники — это беспилотные летательные аппараты, которые по своим характеристикам занимают промежуточное положение между обычными беспилотниками и спутниками. Как правило, такие аппараты летают на высоте около 20 километров. Например, британский псевдоспутник PHASA-35 способен выполнять полеты на высоте до 21 тысячи метров, а перспективный японский HAWK30 в прошлом году испытали полетом на высоте 19,2 тысячи метров.

У беспилотника Zephyr S размах крыла 28 метров, а вся его верхняя плоскость покрыта солнечными батареями. Он рассчитан на полет продолжительностью до трех месяцев, но пока его рекорд — почти 26 дней. Zephyr может летать на высоте более 21 тысячи метров и нести до пяти килограмм полезной нагрузки.

Airbus 11 октября сообщил о завершении кампании летных испытаний Zephyr S 2021 года в США, во время которой он установил рекорд высоты полета среди беспилотников своего класса. Псевдоспутник поднялся на 23,2 тысячи метров.

Во время испытаний Zephyr S совершил шесть полетов, четыре — на меньшей высоте, где вероятность возникновения зон турбулентности и порывов ветра выше, и два в стратосфере. Каждый из стратосферных полетов псевдоспутника продлился около 18 дней.

Цель демонстрации была — показать, что Zephyr S подходит для миссий, в том числе в ограниченном воздушном пространстве и воздушном пространстве с коммерческим воздушным транспортом. Кроме того, беспилотник испытали с разными видами полезной нагрузки. В том числе, с системой OPAZ для наблюдения за Землей, передающей данные в потоковом режиме. По итогам кампании разработчики убедились, что Zephyr S может маневрировать в стратосфере и удерживать соединение с точками на поверхности планеты.

В основном псевдоспутники мало весят способны нести только совсем небольшие грузы, но есть исключения. Ранее мы писали про псевдоспутник Skydweller Aero, который сможет нести до 400 килограмм полезной нагрузки. Летать он будет на высоте до 14 тысяч метров.

Василиса Чернявцева



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Великобритания
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