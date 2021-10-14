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Американцы сбросили 2,3-тонную бетонобойную бомбу

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Американцы сбросили 2,3-тонную бетонобойную бомбу
Американцы сбросили 2,3-тонную бетонобойную бомбу.
Источник изображения: U.S. Air Force

ВВС США завершили серию испытаний новой бетонобойной бомбы GBU-72 массой 2,3 тонны, во время которых ее сбросили с тяжелого истребителя-бомбардировщика F-15 Strike Eagle. Поражающая способность GBU-72 будет значительно выше, чем у сопоставимой по массе GBU-28, которую американские военные используют уже три десятилетия.

Бетонобойную бомбу GBU-72 разрабатывают по меньшей мере с 2017 года на замену GBU-28, которые стоят на вооружении с 1991 года. ВВС США планируют начать закупать GBU-72 в следующем году и приобрести 125 штук. Носителями этих боеприпасов должны стать истребители и бомбардировщики, хотя военные не указали, какие именно самолеты это будут кроме F-15E.

GBU-72 оснащена модифицированным комплектом для конвертации свободнопадающих бомб JDAM, который позволяет направлять их к определенным координатам. JDAM включает крылья и хвостовой блок с управляемым оперением. Обычно он используется на более легких боеприпасах, таких как 907-килограммовые GBU-31.

ВВС США 12 октября сообщили о завершении серии испытаний GBU-72. Их цель была — продемонстрировать, что бомбу можно безопасно сбросить с самолета и подтвердить, что модифицированный комплект JDAM способен управлять бомбой массой 2,3 тысячи килограмм.

Серия испытаний состояла из трех полетов, во время которых, в том числе, GBU-72 сбросили с истребителя-бомбардировщика F-15 Strike Eagle с высоты более 10 тысяч метров. Это произошло 7 октября.

Кроме летных испытаний, военные провели серию наземных тестов на базе «Эглин», во время которых боеголовку бомбы взорвали, чтобы получить данные о ее поражающем действии. Хотя детали о ее возможностях не раскрываются, руководитель программы GBU-72 Джеймс Куллитон говорит, что ее поражающая способность будет значительно превосходить GBU-28. Последняя способна пробить более шести метров армированного бетона.

У американских военных на вооружении есть бомбы крупнее, чем GBU-72. Это GBU-57 MOP массой 13,6 тонны. Их первая версия могла после падения заглубляться почти на 61 метр. Ранее мы писали, что GBU-57 интегрируют в номенклатуру вооружений бомбардировщиков B-2 Spirit.

Василиса Чернявцева

От редактора: После публикации новости в последнем абзаце исправлены данные о бомбе GBU-57. По данным ВВС США, ее первая версия была спроектирована таким образом, чтобы после падения заглубляться почти на 61 метр, а не пробивать 60 метров армированного бетона.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
F-15
GBU-57
JDAM
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