Войти
Интерфакс-АВН

Межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже стоит на боевом дежурстве в РФ - Путин

211
0
0
Первый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с АПЛ "Северодвинск"
Первый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с АПЛ "Северодвинск".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Россия готова вести переговоры по дальнейшему сокращению СНВ, учитывая при этом наличие ее новейшего оружия. Контакты между Россией и США по сокращению СНВ развиваются

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления Путина на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" ведущая при обсуждении вопросов стратегической стабильности заметила, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха.

"Нет, нет, нет, 3 Маха - это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - сказал Путин.

По его словам, подобные системы разрабатываются и в других странах. "Здесь нет ничего необычного, высокотехнологичные армии мира будут иметь такие системы, будут, и в ближайшее время. Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы, и впервые в истории даже, обогнав наших основных конкурентов - в данном случае Соединенные Штаты - по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем, никому не угрожаем", - подчеркнул глава государства.

"Более того, мы готовы вести переговоры по сокращению наступательных вооружений и, исходя из заинтересованности американских партнеров, готовы иметь в виду, что у нас есть такие системы, и так или иначе учитывать это обстоятельство в переговорном процессе. Не надо ничего нагнетать, надо прекратить болтать языком, сесть за стол переговоров и начать предметный разговор на этот счет", - заявил Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
05.10.2021
Россия впервые запустила «Циркон» с атомной подлодки
22.03.2021
Следующий договор СНВ: миссия выполнима?
17.01.2020
Handelsblatt (Германия): Россия планирует строительство атомного авианосца
20.09.2019
Для ядерной войны появились новые причины
25.03.2019
CNBC (США): Россия перебросила 20 гиперзвуковых ракет на испытательный полигон
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:14
  • 1
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 01:42
  • 2
Американский Patriot уйдёт в отставку
  • 14.10 00:35
  • 29
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 14.10 00:21
  • 29
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 00:08
  • 110
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.10 23:38
  • 3
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 13.10 17:30
  • 39
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.10 17:18
  • 22
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 13.10 14:56
  • 9
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 13.10 11:51
  • 0
Увеличение оборонных расходов под прикрытием российско-китайской угрозы
  • 13.10 10:44
  • 332
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 13.10 09:14
  • 1
Правительство хочет ввести «крепостное право» на сотрудников для разработчиков российских чипов
  • 13.10 03:54
  • 1
Франция создаст мини-ракеты многоразового использования к 2026 году
  • 13.10 02:45
  • 1
Foreign Policy (США): плыви, двигайся и сражайся. Как Военно-морские силы США проиграли гонку по строительству боевых кораблей
  • 12.10 22:12
  • 1
Израильские военные определились с боевой машиной будущего