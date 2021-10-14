Межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже стоит на боевом дежурстве в РФ - Путин

Россия готова вести переговоры по дальнейшему сокращению СНВ, учитывая при этом наличие ее новейшего оружия. Контакты между Россией и США по сокращению СНВ развиваются

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления Путина на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" ведущая при обсуждении вопросов стратегической стабильности заметила, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха.

"Нет, нет, нет, 3 Маха - это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - сказал Путин.

По его словам, подобные системы разрабатываются и в других странах. "Здесь нет ничего необычного, высокотехнологичные армии мира будут иметь такие системы, будут, и в ближайшее время. Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы, и впервые в истории даже, обогнав наших основных конкурентов - в данном случае Соединенные Штаты - по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем, никому не угрожаем", - подчеркнул глава государства.

"Более того, мы готовы вести переговоры по сокращению наступательных вооружений и, исходя из заинтересованности американских партнеров, готовы иметь в виду, что у нас есть такие системы, и так или иначе учитывать это обстоятельство в переговорном процессе. Не надо ничего нагнетать, надо прекратить болтать языком, сесть за стол переговоров и начать предметный разговор на этот счет", - заявил Путин.