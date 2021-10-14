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Тактическую гиперзвуковую ракету PrSM испытают стрельбой на максимальную дистанцию

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Тактическую гиперзвуковую ракету PrSM испытают стрельбой на максимальную дистанцию
Тактическую гиперзвуковую ракету PrSM испытают стрельбой на максимальную дистанцию.
Источник изображения: Lockheed Martin

Армия США испытает перспективную гиперзвуковую тактическую ракету PrSM стрельбой на максимальную дистанцию. Как сообщает Breaking Defense, ожидается, что ее запустят позже в среду с базы «Ванденберг». Цель будет находиться на расстоянии 499 километров.

Американская компания Lockheed Martin разрабатывает PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета) на замену ракетам с кассетными боевыми частями оперативно-тактических комплексов ATACMS. Последние способны выполнять полеты на скорости, примерно в три раза превышающей звуковую, и поражать цели на расстоянии до 300 километров.

PrSM сможет развивать скорость в пять раз выше звуковой, а ее дальность будет достигать 499 километров. Испытания ракеты начались в 2019 году. Ее уже успели проверить на точность и протестировать стрельбой на короткую дистанцию — 83 километра.

Теперь армия США собирается испытать PrSM стрельбой на максимальную дистанцию, то есть 499 километров. Предполагается, что ее запустят в среду с базы «Ванденберг». Принять на вооружение боеприпас планируют в 2023 году. Сначала в армию должны поступить только около 20 PrSM, но в целом военные собираются закупить 2,4 тысячи таких ракет.

Армия США надеется, что в будущем PrSM сможет поражать не только наземные, но и морские цели. Ранее мы писали про многорежимную головку самонаведения, которая должна им в этом помочь.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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