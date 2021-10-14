Четвероногий робот получил снайперскую винтовку и тепловизор

Американские компании Ghost Robotics и S.W.O.R.D. Defense показали боевого робота на базе четвероногого робота Vision-60. Он оснащен винтовкой с дальностью прицельной стрельбы 1,2 километра и тепловизором.

Четвероногие роботы получили довольно большой стимул к развитию, когда ими в 2000-е годы заинтересовались американские военные. В частности, Boston Dynamics при поддержке DARPA разработала робота BigDog, который предлагала использовать для транспортировки грузов в горах и другой местности со сложным рельефом. Но в середине 2010-х военные отказались от этого проекта, поэтому разработчики четвероногих роботов, в том числе и сама Boston Dynamics сфокусировались на гражданских разработках.

Ghost Robotics, разработавшая робота Vision 60 тоже предлагала использовать его в военных целях и проводит совместные испытания с американскими военными, но тоже в качестве помощника. Теперь вместе со S.W.O.R.D. Defense она предложила применять его как беспилотную боевую машину, показав прототип на выставке Ассоциации Армии США (AUSA 2021). На робота установили большую автоматическую винтовку. Оператор может дистанционно заряжать ее, стрелять и разряжать. В винтовке есть прицел с 30-кратным увеличением и инфракрасной фотоматрицей. Кроме того, у него есть дополнительный тепловизор.

Источник изображения: Ghost Robotics, S.W.O.R.D. Defense

Винтовка совместима с патронами калибров 6,5 миллиметра Creedmoor и 7,62×51 NATO. Вместимость магазина составляет 10 патронов. Дальность прицельной стрельбы составляет 1200 метров. Судя по фотографиям, винтовка оборудована глушителем для снижения заметности робота во время стрельбы. Кроме того, винтовка либо весь робот имеет покрытие, затрудняющее обнаружение системами ночного зрения.

Также Ghost Robotics показала на выставке совместную разработку на основе Vision 60 и квадрокоптера Lockheed Martin Indago. Об этом гибриде известно еще меньше технических подробностей. Он состоит из робота с посадочными опорами, на которых закрепляется дрон. И на дроне, и на роботе установлены блоки с двумя камерами, одна из которых, скорее всего, работает в инфракрасном диапазоне.

Гибридные системы из четвероногого робота и дрона разрабатывали ранее и другие компании и команды инженеров. Например, такой подход использовали некоторые команды-участницы конкурса DARPA Subterranean Challenge, финал которого прошел в сентябре.

Григорий Копиев