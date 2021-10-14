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Интерфакс-АВН

В комитете Госдумы по обороне созданы 4 подкомитета, в том числе по ВТС с иностранными государствами

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: Вадим Савицкий/РИА "Новости"

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - На первом заседании комитета Госдумы по обороне в среду были созданы четыре подкомитета, заявил "Интерфаксу" глава комитета Андрей Картаполов.

"В комитете созданы четыре подкомитета по вопросам военного строительства и функционирования оборонно-промышленного комплекса, по вопросам социальной политики в отношении военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, по вопросам военно-технического и военного сотрудничества РФ с иностранными государствами, по вопросам военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе", - сказал Картаполов.

В целом, по его словам, работа комитета Госдумы по обороне "будет сконцентрирована на законодательном обеспечении задач, поставленных руководством страны в сфере военного строительства, создание военной организации государства, отвечающей существующим вызовам и угрозам".

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Россия
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