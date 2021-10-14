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WarSpot

«Дерзкий» достиг скоростного предела

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Источник изображения: warspot.ru

Американские армейские вертолёты смогут летать на скорости до 460 км/ч. Вчера, 12 октября, компания Lockheed Martin опубликовала видео тестового полёта перспективного армейского вертолёта Defiant (англ. — «Дерзкий»).

Defiant разрабатывается для Минобороны США в рамках программы FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft). На видео вертолёт развивает скорость в 247 узлов (457 км/ч), что является его расчётным пределом.

Новый рекорд скорости на вертолёте Defiant

FLRAA является частью более масштабной программы Future Vertical Lift (FVL), в рамках которой для американской армии планируют закупить несколько моделей «реактивных» вертолётов. Основным конкурентом вертолёта Defiant будет конвертоплан V-280 Valor от компании Bell.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Defiant SB1
V-280
Компании
Bell Helicopter
Lockheed-Martin
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