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Российская газета

Видео: "Бастионы" Балтфлота уничтожили условного противника

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Боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота на учении в Калининградской области обнаружили и уничтожили корабельную ударную группу условного противника.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение было плановым. Его задачей ставилась отработка смены позиции и развертывания комплексов в новом районе с нанесением ракетного удара по условному противнику. В учении были задействованы более 50 военнослужащих и около десяти единиц техники.

Согласно замыслу учения, центр управления флота получил данные о "вражеской" корабельной ударной группе, которая готовится открыть огонь по объектам береговой инфраструктуры и кораблям флота.

Расчеты "Бастионов" обнаружили условного противника, привели комплексы в боевую готовность в кратчайшие сроки и уничтожили условные цели в море залпами крылатых ракет, выполнив электронные пуски. На учении также отрабатывалась проверка работоспособности систем ракет и погрузка и выгрузка вооружения комплексов.

Справка "РГ"

Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" обеспечивает защиту морского побережья протяженностью более 600 километров, при этом он может находиться за 200 километров от береговой линии. БРК способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Его боекомплект может включать до 36 ракет "Оникс". "Бастион" отличается высокой мобильностью, время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
БФ
Военные учения
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