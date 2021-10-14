Пять ледоколов до 2033 года построят по программе развития вспомогательного флота РФ

Также в планах строительство трех универсальных судов. Они будут доставлять грузы в гарнизоны на Крайнем Севере

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Программой развития вспомогательного флота России до 2033 года предусмотрено строительство пяти ледоколов и трех универсальных судов для доставки воинских грузов в гарнизоны на Крайнем Севере. Об этом в среду на круглом столе в Совете Федерации сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ Андрей Ефимов.

"Всего программой развития вспомогательного флота РФ до 2033 года запланировано строительство пяти ледоколов и трех универсальных транспортов грузоподъемностью по 6 тыс. тонн каждый с усилением ледового класса до метра. Это позволит значительно повысить возможность вспомогательного флота по доставке грузов в районы Крайнего Севера", - сказал он.

В 2022 году также планируется принять в состав Военно-морского флота новый ледокол "Евпатий Коловрат". Как ранее сообщалось, судно строится по модернизированному "облегченному" проекту 21180М. Главным его отличием являются уменьшенные размеры корпуса и малая осадка. Данная серия ледоколов получит новейшую систему автоматизированного управления "Залив-ЛК-21180".

Ефимов отметил, что до половины грузов для нужд гарнизонов на Крайнем Севере, которые доставляют по воде, проходят через Северный морской путь. Для этих целей в 2017 году в состав вспомогательного флота ВМФ России включили два морских судна - "Эльбрус" грузоподъемностью до 2 тыс. тонн, способное самостоятельно идти в ледовой обстановке до 80 см льда, а также дизель-электрический ледокол "Илья Муромец".

"После доставки грузов активно используются суда и в обратном направлении", - добавил Ефимов, пояснив, что их используют, например, для вывоза металлолома, который собирают подразделения Минобороны.