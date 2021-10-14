Новый танк из Северной Кореи не сможет конкурировать с "Арматой"

Северокорейское танкостроение в силу традиционной для этой страны секретности вызывает большой интерес зарубежных экспертов. Правда, о том, как совершенствуется тяжелая гусеничная техника Северной Кореи, можно судить лишь по репортажам с проводимых в Пхеньяне военных парадов и по редким фотоотчетам непосредственно из воинских частей.

Например, самый новый из танков КНДР, который считается похожим одновременно на российский Т-14 и американский М1А2 Abrams, демонстрировался лишь однажды - в ноябре минувшего года в ходе торжеств, посвященных 75-летию Трудовой партии Кореи. И вот он снова представлен на открывшейся в Пхеньяне выставке достижений в развитии дела обороны государства "Самооборона - 2021".

Несмотря на то, что танк наряду с мобильными ракетными комплексами различных типов, системами противовоздушной обороны стал одним из основных экспонатов масштабного мероприятия, его трудно назвать боевой машиной нового поколения. Скорее всего, он является развитием семейства, в основе которого лежит Т-62. Этот советский средний танк начал выпускаться в Стране утренней свежести в середине 70-х годов. Его постоянно совершенствовали, и, версии, появившиеся в новом веке, уже мало походили на оригинал.

Так, в конструкции были внедрены многослойная броня и динамическая защита. Изменялась конструкция ходовой части, например, увеличилось количество опорных катков, повысилась мощность силовых установок.

Большое внимание уделялось дополнительному вооружению, на танки устанавливались 14,5-мм пулеметы КПВТ, автоматические гранатометы, комплексы противотанкового управляемого вооружения и малогабаритные зенитные ракеты.

Что же касается новейшего танка, то у него по-прежнему обитаемая башня несколько измененной угловатой формы с более надежной защитой крыши. Экипаж получил усовершенствованное прицельное оборудование, в том числе панорамный прицел, а также комплекс оптико-электронного противодействия, имеются и другие изменения.

В то же время пока нет никаких данных о том, что эти танки находятся в серийном производстве. По всей видимости, перед нами пока всего лишь опытные образцы, выпущенные в небольшом количестве.

Алексей Моисеев