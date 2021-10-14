Патрушев назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие США

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - США заложили в Афганистан бомбу замедленного действия, оставив там большое количество оружия, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники. В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств", - сказал Патрушев в среду в Москве на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ.

30 сентября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сказал, что США оставили в Афганистане оружие на $85 млрд.

"Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов - она просто ужасает... Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов. Вооружили до зубов и одному Богу известно, чем это все закончится", - сказал Шугаев тогда в интервью телеканалу "Звезда".

"У нас был контракт в 2011 году еще, его подписал "Рособоронэкспорт", на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов. Причем здесь надо отметить, что контрактодержателями были американцы, а не афганцы (...) Где сегодня эти машины, в чьих они руках, можно только догадываться", - сказал он.

25 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что парк из более сотни поставленных в Афганистан вертолетов российского производства быстро придет в негодность без сервиса и ремонта.

"Парк вертолетов там большой - больше 100 вертолетов Ми-17 различных типов. Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей", - сказал Михеев.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.