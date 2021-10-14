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ЦАМТО

В Китае построен второй прототип палубного самолета ДРЛО KJ-600

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KJ-600
KJ-600 в полете.
Источник изображения: Twitter.com/RupprechtDeino

ЦАМТО, 13 октября. Китайская корпорация Xian Aircraft Corporation (XAC) завершила сборку второго прототипа палубного самолета ДРЛО KJ-600, который разрабатывается для использования на авианосцах ВМС НОАК.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на спутниковых снимках, сделанных 1 и 2 октября, идентифицирован второй прототип KJ-600 в аэропорту Сиань-Янлян в Китае. Это первый случай, когда второй KJ-600 был окончательно идентифицирован на снимках, причем оба прототипа самолета засняты одновременно на юго-западной парковочной рампе возле сборочных цехов компании XAC среди различных планеров серий Y-20 и H-6.

KJ-600 будет базироваться на перспективных авианосцах ВМС НОАК. Самолет значительно увеличит дальность действия радиолокационных средств боевой группы авианосца и обеспечит направление взлетающим истребителям для перехвата воздушных средств противника. Кроме того, KJ-600 может быть развернут на берегу и использоваться с аэродромов, неспособных разместить более крупные платформы ДРЛО, такие как KJ-500.

Первоначальный ввод в эксплуатацию KJ-600, вероятно, будет связан с принятием на вооружение перспективного авианосца Type-003, который в настоящее время строится на верфи Jiangnan Changxingdao (недалеко от Шанхая). Поскольку Type-003 оборудован системой типа CATOBAR (катапультный взлет и посадка на аэрофинишер), скорее всего, ему потребуются именно KJ-600.

Перед вводом в эксплуатацию самолет KJ-600, по всей видимости, будет испытан на авиабазе Хуандикун, которая оборудована макетами взлетно-посадочной полосы с тормозными механизмами и гусеницами катапульты, первоначально использовавшимися для проектных работ, но потенциально полезными для обучения пилотов операциям с системой типа CATOBAR.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Xian H-6
Y-20
Проекты
Авианосец
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