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ЦАМТО

После заказа фрегатов Минобороны Греции планирует закупку новых корветов

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Изображение фрегата типа FDI HN для ВМС Греции
Изображение фрегата типа FDI HN для ВМС Греции.
Источник изображения: Naval Group

ЦАМТО, 13 октября. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 7 октября объявил в парламенте Греции, что программа поставки корветов для греческого флота будет следовать за уже согласованной программой строительства фрегатов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, после утверждения парламентом подписанного президентами Греции и Франции 28 сентября греко-французского соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве, К.Мицотакис впервые официально объявил о намерении вскоре раскрыть детали программы поставки новых корветов.

Позднее, на том же заседании, министр обороны Николаос Панагиотопулос огласил некоторые дополнительные подробности о среднесрочном плане закупок ВиВТ для Вооруженных сил Греции. В частности, он заявил, что в соответствии с планируемой новой структурой ВС страны на 2020-2025 гг., для ВВС необходимы 48 истребителей нового поколения, а для ВМС – 12-13 надводных боевых кораблей большого водоизмещения, а именно, фрегатов и корветов.

По словам министра, бюджет ВМС Греции на расчетный период составляет 5 млрд. евро (5,8 млрд. долл.), из которых 2,9 млрд. евро были выделены на программу закупки фрегатов. Это позволяет также выделить значительную сумму на поставку новых корветов. Н.Панагиотопулос высказал уверенность в том, что "некоторые из этих кораблей, если не все, будут построены на греческих верфях".

Закупка трех фрегатов класса Belhrra (Fregate de Defense et d'Intervention, плюс опцион на поставку четвертого) и трех корветов класса "Говинд" (также плюс опцион на поставку четвертого) позволит заменить в составе ВМС Греции корабли, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 42 лет. Постепенно планируется заменить девять фрегатов класса "S" греческого флота, а четыре корабля класса MEKO-200HN останутся в эксплуатации до начала 2030-х гг., когда их планируется списать. Примерно в это же время планируется подготовить дальнейший план закупок.

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Страны
Греция
Лаос
Франция
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