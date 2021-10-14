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Женщинам разрешили служить в армии Кувейта

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель премьер-министра, министр обороны Кувейта Хамад Джабер Али ас-Сабах подписал указ, в соответствии с которым женщины получили право нести службу в вооруженных силах эмирата в ряде подразделений.

Об этом сообщило Кувейтское информационное агентство (KUNA).

«Кувейтские женщины доказали, что они действовали наравне с мужчинами во всех областях, в самых сложных условиях и периодах, через которые прошла страна, поэтому пришло время предоставить им возможность проходить службу в Армии Кувейта бок о бок с мужчинами», - приводит слова министра обороны Кувейта KUNA.

Отмечается, говорит ТАСС, что на первых этапах женщины смогут служить в медицинских и вспомогательных подразделениях кувейтской армии в качестве младших офицеров и специалистов. 

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Страны
Кувейт
Проекты
Медицина
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