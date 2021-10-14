«Гидра» научилась сбивать беспилотники

Семидесятилетние ракеты HYDRA 70 получили современные возможности. Вчера, 12 октября, пресс-служба компании BAE Systems объявила об успешном использовании боеприпасов APKWS против воздушных целей.

«В отличие от дорогостоящих ракет с автоматическим наведением, ракеты APKWS не нуждаются в захвате цели перед пуском, вместо этого они полагаются на полуактивную лазерную систему наведения, которая активируется при запуске, экономя драгоценные секунды для солдата», — сообщили в пресс-службе BAE Systems.

Рендер использования ракет APKWS против воздушных целей Источник изображения: baesystems.com

В ходе испытаний ракеты APKWS успешно поразили воздушные мишени — дроны 2-го класса (масса — до 25 кг, высота полёта — до 1000 м). Наведение ракет осуществлялось по лазерному лучу, а благодаря новому бесконтактному взрывателю не требовалось прямое попадание по цели — она уничтожалась взрывной волной и осколками.

Ракета APKWS Источник изображения: aswetalk.net

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — модернизированный вариант неуправляемой ракеты HYDRA 70, поступившей на вооружение американской армии в 1948 году. В ходе модернизации боеприпас получил модуль с лазерными датчиками и поворотными лопастями для точного наведения на цель. Процесс обновления HYDRA 70 до APKWS выглядит следующим образом: ракета HYDRA 70 разбирается на две составные части (боеголовку и ракетный двигатель), между которыми ввинчивается новый блок с лопастями и датчиками.