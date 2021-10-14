Компания "Сухой" намерена войти в госпрограмму развития ОПК до 2033 года

Один из серийных образцов (второй?) истребителя Су-57 на сборке в цеху № 45 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина.

Компания сообщила, что у нее уже есть комплекс предложений

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 13 октября. /ТАСС/. Филиал ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Юрия Гагарина" (входит в состав ПАО ОАК Госкорпорации Ростех) планирует войти в государственную программу оборонно-промышленного комплекса, которая будет рассчитана до 2033 года, сообщил директор филиала Александр Пекарш.

"Рассчитываем, что войдем со своими перспективами в Госпрограмму развития оборонно-промышленного комплекса с 2024 по 2033 год, и у нас уже есть комплекс предложений", - доложил он заместителям председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко и Марату Хуснуллину в рамках их рабочей поездки на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Пекарш рассказал вице-премьерам о результатах перехода компании на новое высокопроизводительное оборудование. "Мы снизили трудоемкость в 3-5 раз, улучшили условия труда, уменьшили цикл производства, <…> повысилось качество", - пояснил директор филиала.

Основным направлением работы предприятия является строительство боевых самолетов. На сегодня ими являются самолет пятого поколения Су-57 и многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С. КнААЗ также принимает участие в создании легкого тактического самолета в ОКБ "Сухого". Последние пять лет на КнААЗ была проведена масштабная программа модернизации и техперевооружения производства, в том числе для освоения серийного выпуска новых типов самолетов.