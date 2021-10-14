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Крым прикрывали ракетные катера с «Панцирями»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Черном море прошли экспериментальные учения.

На них проверили возможности корабельных систем противовоздушной обороны, в том числе и нового зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М».

В ходе маневров ракетный катер «Шуя», оснащенный морским комплексом, отразил удары авиации, крылатых ракет и дронов «противника» по территории Крыма. Эксперты отмечают, что такая система ПВО способна быстро и эффективно прикрыть важные объекты, участки побережья и соединения кораблей.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, учения сил Черноморского флота завершились. В них принял участие и первый на ЧФ корабль, оснащенный ЗРАК «Панцирь-М», — ракетный катер «Шуя», который входит в состав 41-й бригады.

Согласно плану учений, в восточную часть Черного моря выдвинулись четыре ракетных катера проекта 1241 «Молния»: «Ивановец», «Набережные Челны», Р-60 и «Шуя». Им предстояло защитить побережье Крыма и Кавказа, а также Керченский пролив. Сюда приближался отряд кораблей условного противника. Район его пребывания, курс и скорость катерам сообщили беспилотники.

По противнику был нанесен условный ракетный удар, после чего катера успешно выполнили фактические артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
Военные учения
ЧФ
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