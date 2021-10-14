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РИА Новости

Патрушев: альянс AUKUS создает вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Создание альянса AUKUS представляет опасность для положения о нераспространении ядерного оружия, ставит под удар архитектуру безопасности в Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома – имею в виду AUKUS – под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений, а также вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

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Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Франция
Продукция
Barracuda
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Barracuda АПЛ
Ядерный щит
ЯО
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