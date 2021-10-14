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РИА Новости

Патрушев: террористы создают киберподразделения, провоцируя конфликты между странами

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Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Террористы уже создают собственные киберподразделения, это может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании спецслужб в Москве.

"Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений", - сказал Патрушев.

Он пояснил, что введенные в ряде государств эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и преступников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий. Распространение хакерских группировок увеличивает риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций.

"Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции", - заявил секретарь Совбеза РФ.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
AI
NATO
ИТ
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