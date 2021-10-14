Моряки Северного флота освободили "захваченное пиратами" судно

Военные моряки провели в Гвинейском заливе Атлантического океана возле побережья Африканского континента учения, на которых освободили "захваченное пиратами" судно. В учении принимали участие экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай". В настоящее время они находятся в дальнем походе.

О нюансах учения рассказали в пресс-службе Северного флота. По сюжету, условные пираты захватили танкер, но экипажу удалось укрыться в машинном отделении, откуда они и подали сигнал бедствия. "Вице-адмирал Кулаков" отправился на помощь. Сначала моряки пытались вести переговоры, но они не имели положительных результатов. И тогда решили брать судно штурмом.

Огневую поддержку большому противолодочному кораблю обеспечивал палубный вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами на борту. Они высадили десант на двух быстроходных лодках. Поднявшись на борт, морпехи обезвредили "пиратов" и освободили экипаж.

"РГ" уже писала о том, что отряд Северного флота обеспечивает безопасность судоходства в Гвинейском заливе. В дальний поход моряки отправились 28 июня. И уже прошли более 19 тысяч морских миль.

Светлана Цыганкова