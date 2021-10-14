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Российская газета

Патрушев: Запад усиливает подрывную деятельность на территории СНГ

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Значительные усилия американцев будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с центральноазиатскими партнерами. Об этом на XVII совещании глав спецслужб стран СНГ в Москве заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, США продолжают курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией. В 2022 году Белый дом намерен увеличить ассигнования на содействие так называемой демократизации и борьбу с авторитаризмом практически до трех миллиардов долларов, и, конечно, отметил секретарь СБ РФ, в фокусе основного внимания американцев остается пространство СНГ.

В этой связи востребована коллективная работа специальных служб и правоохранительных органов СНГ по противодействию сценариям цветных революций, считает Патрушев. Он призвал коллег из стран Содружества усилить диалог, который касается регулирования работы НКО, получающих финансирование из-за рубежа, а также по отслеживанию других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории СНГ.


Иван Егоров

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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