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Летчики истребителей МиГ-29К Северного флота приступили к тренировкам на наземном авиационном комплексе НИТКА

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Самолет МиГ-29К
Самолет МиГ-29К.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 13 октября. Летчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота, прибывшие из Кольского Заполярья в Крым, приступили к тренировкам на аэродроме Саки.

Там расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА), имитирующий полетную палубу тяжелого авианесущего крейсера.

Молодые и опытные летчики провели две летные смены на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Они отрабатывают навыки взлета с трамплина, проход над полосой на сверхмалой высоте и касание ее выпущенными шасси. Эти элементы пилотажа предшествуют посадке на "палубу" тренажера с зацепом за трос авиафинишера.

Тренировки палубных истребителей Северного флота в Крыму продлятся около месяца. После завершения программы летной подготовки они вернутся на аэродром базирования в Мурманской области, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Продукция
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
НИТКА
Проекты
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