В СВ организована двухэтапная подготовка военнослужащих для эффективного применения новой техники

ЦАМТО, 13 октября. В целях грамотной эксплуатации новой военной техники и эффективного ее применения подготовка и переподготовка личного состава командиров отделений, механиков-водителей и наводчиков-операторов боевых машин, а также офицеров для СВ проводится в два этапа.

На первом этапе осуществляется теоретическая и тренажерная подготовка как в учебных центрах Сухопутных войск с привлечением специалистов, так и на базе центров подготовки заводов-изготовителей.

На втором этапе в соединениях и воинских частях проводятся практические занятия на материальной части и слаживание подразделений. Мероприятия переподготовки завершаются тактическими учениями, в том числе с боевой стрельбой.

Учебные центры Сухопутных войск, осуществляющие подготовку и переподготовку специалистов на перспективное вооружение, оснащены современной тренажерной базой. Помимо этого, в соответствии с Концепцией развития учебно-тренировочных средств разработаны и приняты на снабжение единые комплексы УТС. В настоящее время осуществляется их поставка в учебные центры и вузы Сухопутных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.