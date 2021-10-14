Президент Сербии посетил стенд "Технодинамики" на выставке Partner-2021

ЦАМТО, 13 октября. Президент Сербии Александр Вучич 12 октября посетил объединенную экспозицию холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех на Международной выставке вооружения и военной техники Partner-2021, которая проходит в Белграде с 11 по 14 октября.

Глава республики ознакомился с образцами новейших боеприпасов ведущих предприятий холдинга. В рамках его визита на стенд "Технодинамики" свою продукцию презентовали генеральный директор НИМИ им. В.В.Бахирева Николай Семиненко и руководитель "Завода "Пластмасс" Александр Балашов.

Особое внимание президента привлекла линейка танковых выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами: 125-мм выстрел 3ВБМ17 "Манго", 125-мм выстрел 3ВБМ23 "Свинец-2" и экспериментальный образец модернизированного выстрела 3ВБМ17 "Манго-М".

Главная особенность новинок в сравнении со штатным выстрелом 3ВБМ17 – повышенная более чем на 20% бронепробиваемость, что позволяет поражать практически весь спектр современного бронетанкового вооружения и военной техники с дистанции более 2 км.

Кроме того, ключевыми экспонатами показа стали авиационные средства поражения: С-8КОМ – для поражения современных танков, легкобронированной и небронированной боевой техники; неуправляемые авиационные ракеты С-8БМ для пробития бетонных укреплений; С-8ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной объемно-детонирующей смесью для поражения живой силы в окопах, траншеях, блиндажах и т. д., а также современные осколочно-фугасные снаряды для различных типов вооружений, включая танки, гаубицы и пушки.

Александр Вучич отметил высокое качество российского вооружения и выразил заинтересованность в дельнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

В рамках объединенной экспозиции холдинга "Технодинамика" на выставке представлено около 30 образцов продукции военного назначения. По словам гостей и участников выставки, экспозиция "Технодинамики" вызывает повышенный интерес.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".