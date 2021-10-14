Yugoimport SDPR представила ББМ LAZANSKI с российским боевым модулем

ЦАМТО, 13 октября. В рамках проходящей в Белграде (Сербия) международной оборонной выставки Partner-2021 сербская компания Yugoimport SDPR представила новую ББМ с колесной формулой 8x8, получившую название LAZANSKI.

Как сообщает Armyrecognition.com, LAZANSKI 8x8 спроектирована и разработана компанией Yugoimport с использованием последних инноваций и технологий в сфере обеспечения огневой мощи, защиты и мобильности. В конструкции машины использованы сверхпрочные компоненты мирового класса, специальные материалы и технологии, что позволит образцу конкурировать с другими современными ББМ на мировом рынке продукции военного назначения.

LAZANSKI – новый бронетранспортер, который не относится к семейству бронированных машин Lazar с колесной формулой 8x8. Корпус ББМ выполнен из цельносварной стальной брони и дополнительно может оснащаться навесным комплектом керамической брони, что обеспечивает баллистическую защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.5 (защита от обстрела из оружия калибра 25 мм). При необходимости защита может быть усилена до Level.6 (от обстрела 30-мм боеприпасами типа APFSDS или AP с расстояния 500 м). Корпус имеет V-образное днище и обеспечивает противоминную защиту, соответствующую требования STANAG-4569 Level.4 (защита от подрыва на минах тротиловым эквивалентом 10 кг под корпусом и под колесами).

LAZANSKI имеет обычную компоновку с силовым агрегатом в передней части справа, сиденьем водителя слева и защищенным десантным отделением в кормовой части. Экипаж машины – три человека, включая водителя, командира и наводчика. В десантном отделении на противоминных сиденьях могут разместиться до 10 человек. В корме смонтирована аппарель с гидравлическим приводом, позволяющая быстро осуществлять посадку и высадку десанта.

Полная масса бронемашины составляет от 26 до 36 т в зависимости от конфигурации брони. ББМ LAZANSKI оснащена двигателем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., агрегатированным с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 4000SP.

В стандартный комплект оборудования LAZANSKI входят 6 интегрированных дневных / инфракрасных камер, обеспечивающих обзор на 360 град., система внутренней связи, 10-дюймовые и 12-дюймовые экраны для экипажа и десанта, интегрированные с программируемой видеосистемой, система инерциальной навигации, система боевого управления, система защиты от РХБ угроз, кондиционер.

В качестве вооружения LAZANSKI использован российский дистанционно управляемый модуль вооружения АУ-220М с 57-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Башня позволяет поражать цели на месте и в движении. Система управления огнем используется для обнаружения, идентификации целей, а также наведения вооружения. Максимальная дальность стрельбы 57-мм пушки составляет 14,5 км.