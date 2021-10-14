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Российская газета

Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России

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Источник изображения: Минобороны РФ

В России начали разрабатывать переносной зенитный ракетный комплекс повышенной дальности. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Он добавил, что дальность действия ПЗРК будет больше нынешних пяти-шести километров. Кроме того, конструкторы Ростеха работают и над такой опцией, как повышение чувствительности головок самонаведения переносного зенитного ракетного комплекса. С их помощью будет обеспечена вероятность уничтожения малоразмерных целей, например, барражирующих боеприпасов или беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время для воинских подразделений выпускают два ПЗРК - "Игла-С" и "Верба". У последней дальность стрельбы - шесть километров, а высота поражения объекта - 3,5 километра.


Светлана Цыганкова

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Россия
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Ростех
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