«Украине это не нужно»: Гордон удивил заявлением о Евросоюзе (Украина 24, Украина)

Украина не должна стремиться стать членом Европейского Союза, поскольку ЕС — «искусственное образование», обреченное на распад. По мнению Гордона, Евросоюз обречен, и Украине туда сегодня вступать не надо. При этом журналист считает, что Украине нужно готовиться к вступлению в НАТО.

Украина не должна стремиться стать членом Европейского Союза, поскольку ЕС - "искусственное образование", обреченное на распад.

Такое мнение высказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон. Журналист рассказал, как когда-то беседовал на эту тему с известным советским диссидентом Владимиром Буковским:

"Буковский мне говорит - Вы знаете, Евросоюз - совершенно ненужное образование, и он распадется, как распался Советский Союз, как распадаются все большие империи, как распадаются все союзы. Не стремитесь туда, вам не нужен Европейский Союз. Я думаю - что Владимир Константинович говорит такое? О чем это? А сейчас я понимаю, я понял это пару лет назад - он совершенно прав".

По мнению Гордона, "Евросоюз обречен, и Украине туда сегодня вступать не надо".

"Я вам объясню, почему, на мой взгляд, он обречен. Потому что это - искусственное образование. Все искусственное недееспособно, оно не живет. Есть два крупных донора - Германия и Франция. Германия - больший донор, Франция - меньший, и дальше страны. Если Германия любит работать и производит продукт, а Греция не любит работать и не производит продукт, может существовать такое объединение? Нет, не может - слишком разные народы, разные правительства, разные связи. Допустим, правительства Чехии и Венгрии дружат с Путиным. Или правительство Сербии дружит с Путиным. А другие не дружат с Путиным. Ну как это может уживаться в одном государственном образовании? Поэтому мое мнение - Евросоюз обречен на распад, и Украине не нужно вступать в Евросоюз", - заявил он.

При этом журналист считает, что Украине следует стремиться к вступлению в НАТО.

"НАТО дает зонтик безопасности над странами-членами НАТО. Против НАТО я бы не возражал, об этом мечтал бы. А Евросоюз - мне кажется, этот разговор нужно оставить", - подчеркнул Гордон.

Напомним, в Киеве состоялся очередной саммит Украина - Европейский Союз. По его итогам президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрили совместное заявление.

В документе, в частности, осуждается аннексия Крыма, проведение "выборов" в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины, подчеркивается "ответственность России как стороны конфликта".

В заявлении также идет речь о финансовой помощи ЕС, подтверждается поддержка транзита газа по территории Украины.

Павел Заяц