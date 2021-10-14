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ТАСС

В России разработали прицел, способный выдержать отдачу крупнокалиберного пулемета

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Российский крупнокалиберный пулемёт "Корд"
Российский крупнокалиберный пулемёт "Корд" на стенде завода имени В.А. Дегтярева.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Система ввода баллистики с учетом дистанции или угла места цели позволяет бойцу быстро и точно изменять установки стрельбы, отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Новейший прицел ПО 3-12х50 для установки на крупнокалиберные пулеметы разработан в России на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех"). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

"Прицел с возможностью изменения кратности до 12х обладает всеми параметрами для быстрого и точного, практически снайперского ведения огня из крупнокалиберного пулемета "Корд", - сообщил он.

По словам Новикова, система ввода баллистики с учетом дистанции или угла места цели позволяет бойцу быстро и точно изменять установки стрельбы. "Если бойцу дают целеуказание по дистанции, например 1 200 м, он устанавливает по лимбу 1 200 м и получает моментальное перемещение прицельной марки для указанной дистанции", - пояснил он.

Как сообщили ТАСС на КМЗ, новые оптические прицелы марки "Зенит", оборудованные кронштейном крепления на планку Пикатинни, выдерживают отдачу самых крупных распространенных калибров, включая .338 и .50BMG (около 12,7 мм).

Показать все новейшие прицелы Красногорский завод планирует на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве.

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Страны
Россия
Продукция
Корд
Компании
КМЗ Зверева
Ростех
Швабе ОАО
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